В Баку совершил экстренную посадку борт Air Canada |
В Баку подтвердили участие в министериале «3+3» в Тегеране |
ЕС может пролонгировать действие ограничений цен на газ |
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео) |
Azersun стал чемпионом Европы (фото, видео) |
Главы МИД встретятся в Иране в формате «3+3» |
Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру |
ОЗА: Франция продолжает грязную деятельность против Азербайджана |
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке |
Главное Армия

ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины

ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины

РФ, вероятно, разнообразит сочетание ракет, управляемых авиабомб и беспилотников для поиска пробелов в украинской ПВО перед возможными зимними атаками.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли удары неизвестными ракетами класса «воздух-земля» по Николаевской, Херсонской и Одесской областях; ракетами Х-59 в Кривом Роге, Днепропетровской области, Николаевской и Херсонской областях; и крылатыми ракетами «Искандер-К» и БПЛА «Шахед» в Кривом Роге в ночь с 20 на 21 октября.

В Южном оперативном командовании отметили, что три из неизвестных ракет сдетонировали в воздухе, Х-59 попала в жилой квартал Кривого Рога, а «Искандеры» и «Шахеды» попали в промышленные объекты Кривого Рога.

Там также сообщили, что российская тактическая авиация одновременно выпустила 30 модифицированных управляемых бомб КАБ по прифронтовой части Херсонской области.

Представитель Южного оперативного командования Украины капитан первого ранга Наталья Гуменюк заявила, что российские войска никогда раньше не применяли такую комбинацию вооружений в подобных сериях ударов, и заявила, что российские войска переносят основные операции в воздух.

«Заявление Гуменюк перекликается с предупреждением представителя ВВС Украины полковника Юрия Игната от 8 октября о том, что российские войска накануне зимы усиливают удары с беспилотников», – отметили в ISW.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС
Армия

ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС

2023/10/22, 16:51
Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)
Армия

Анкара: F-16 уже находятся в Азербайджане (видео)

2023/10/22, 15:10
ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины
Армия

ISW: Россия попытается выявить недостатки в ПВО Украины

2023/10/22, 14:42
За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек
Армия

За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

2023/10/22, 12:51
Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)
Армия

Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

2023/10/22, 11:46
Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба
Армия

Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба

2023/10/22, 11:31
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке
Армия

США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке

2023/10/22, 10:46
Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)
Армия

Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)

2023/10/22, 10:44
За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений
Армия

За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

2023/10/22, 09:47