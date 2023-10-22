Главы МИД встретятся в Иране в формате «3+3» |
Азербайджанский дипломат: Попытки Запада вооружить Армению не служат миру |
ОЗА: Франция продолжает грязную деятельность против Азербайджана |
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке |
Сатановский оскорбил Медведева, назвав «мелким слабеньким дерьмом» (видео) |
3 года назад ВС Азербайджана освободили ряд населенных пунктов в трех районах |
Армия Израиля заявила, что удары по сектору Газа будут усилены |
Гаджиев показал фото медвежонка, погибшего в результате взрыва армянской мины в Лачыне |
Израиль нанес удар по рынку Нусейрат в секторе Газа (видео) |
Главное Армия

За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз попав по терминалу «Новой почты» в Харьковской области. В результате попадания 6 человек погибли и 16 получили ранения.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего Россия нанесла 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершила 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Теги:
Из этой рубрики
За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек
Армия

За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

2023/10/22, 12:51
Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)
Армия

Израиль вывел из строя сирийские аэропорты (обновлено)

2023/10/22, 11:46
Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба
Армия

Уничтожением ХАМАС займется в Израиле специальная служба

2023/10/22, 11:31
США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке
Армия

США усилят силы ПВО на Ближнем Востоке

2023/10/22, 10:46
Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)
Армия

Израиль ударил с упреждением по вражеским боевикам (видео)

2023/10/22, 10:44
За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений
Армия

За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

2023/10/22, 09:47
Американский эсминец "в деле" (фото)
Армия

Американский эсминец «в деле» (фото)

2023/10/22, 08:04
ВВС Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку (видео)
Армия

ВВС Азербайджана и Турции провели совместную воздушную разведку (видео)

2023/10/21, 16:49
Спецназы Азербайджана и Турции поразили условную цель (видео)
Армия

Спецназы Азербайджана и Турции поразили условную цель (видео)

2023/10/21, 12:22