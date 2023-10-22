За сутки в Украине произошло около 80 боестолкновений

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Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 80 боевых столкновений. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Российские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз попав по терминалу «Новой почты» в Харьковской области. В результате попадания 6 человек погибли и 16 получили ранения.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений. Всего Россия нанесла 6 ракетных и 53 авиационных ударов, совершила 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.