За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

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Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 человек, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 293830 (+980) человек ликвидировано,

танков ‒ 5081 (+18) ед,

боевых бронированных машин – 9631 (+19) ед,

артиллерийских систем – 7032 (+15) ед,

РСЗО – 825 (+3) ед,

средства ПВО – 549 (+1) ед,

самолетов – 320 ед,

вертолетов – 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),

крылатые ракеты – 1535 ед,

корабли /катера – 20 ед,

подводные лодки – 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9404 (+13) ед,

специальная техника – 991 (+1).