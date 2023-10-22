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За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

За сутки Россия потеряла в Украине почти тысячу человек

Суточные потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 22 октября, составили 980 человек, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 293830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 18 танков и 19 ББМ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 293830 (+980) человек ликвидировано,
танков ‒ 5081 (+18) ед,
боевых бронированных машин – 9631 (+19) ед,
артиллерийских систем – 7032 (+15) ед,
РСЗО – 825 (+3) ед,
средства ПВО – 549 (+1) ед,
самолетов – 320 ед,
вертолетов – 324 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5339 (+9),
крылатые ракеты – 1535 ед,
корабли /катера – 20 ед,
подводные лодки – 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 9404 (+13) ед,
специальная техника – 991 (+1).

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