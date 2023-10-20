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Суровикина на посту главкома ВКС России сменил Афзалов

Суровикина на посту главкома ВКС России сменил Афзалов

Главнокомандующим Воздушно-космических сил России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов, сообщают ТАСС и «РИА Новости».

До этого Афзалов был временно исполняющим обязанности на этой должности; по данным «РИА Новости», он стал врио в конце августа. До этого главкомом этого вида войск был генерал Сергей Суровикин.

Афзалов уже был врио главкома ВКС, когда Суровикин командовал Объединенной группировкой войск и сил в зоне военной операции в Украине, указывало «РИА Новости». Суровикин занимал эту должность с октября 2022-го по январь 2023-го. После этого командующим стал глава Генштаба Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем.

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