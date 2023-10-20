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Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в военной сфере

Азербайджан и Узбекистан провели обмен опытом в военной сфере

Находящаяся с визитом в нашей стране делегация Министерства обороны Узбекистана встретилась в Министерстве обороны с генерал-лейтенантом Азером Алиевым, сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены реформы, проводимые в азербайджанской армии, подчеркнута важность изучения передового опыта в области армейского строительства, проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем гости посетили Центр военных игр Института военного управления. Делегации были представлены брифинги на различные темы. Гости ознакомились с созданными здесь условиями, получили информацию о деятельности Центра.

Затем узбекская делегация, прибывшая в одну из оперативных воинских частей (коммандос), ознакомилась с учебно-тренировочным центром воинской части и условиями, созданными здесь для военнослужащих.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано фото на память.

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