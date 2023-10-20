Предотвращена контрабанда наркотиков и сигарет из Ирана в Азербайджан (видео)

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В результате совместной работы сил и средств прибрежной охраны Государственной пограничной службы в южном направлении Каспийского моря была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан

Как сообщили в пресс-службе ГПС, было обнаружено более 21 кг марихуаны.

Кроме того, также была предотвращена контрабанда табачных изделий из Ирана в Азербайджан. Было обнаружено и изъято 69 168 пачек сигарет Marlboro, Kent, Parlament и Milano.

По обоим фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.