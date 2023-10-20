Израиль получит американские снаряды, предназначенные Украине

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США отправят Израилю оружие, предназначенное для Украины. Об этом сообщает Axios.

Ссылаясь на трех израильских чиновников, американский ресурс утверждает, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из резервных запасов США несколько месяцев назад.

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны со стороны «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы.