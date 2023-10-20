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Израиль получит американские снаряды, предназначенные Украине

Израиль получит американские снаряды, предназначенные Украине

США отправят Израилю оружие, предназначенное для Украины. Об этом сообщает Axios.

Ссылаясь на трех израильских чиновников, американский ресурс утверждает, что Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые были предназначены для Украины из резервных запасов США несколько месяцев назад.

Отмечается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны Израиля заявили своим американским коллегам, что им срочно нужны артиллерийские снаряды для подготовки к наземному вторжению в сектор Газа и потенциальной эскалации войны со стороны «Хезболлы» вдоль израильско-ливанской границы.

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