Кулеба дал прогноз по поставкам F-16

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Украина может получить современные истребители F-16 от партнеров в первой половине 2024 года, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сейчас наши пилоты проходят обучение. Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого – самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе — это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года», – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что партнеры приняли все принципиальные решения относительно F-16.