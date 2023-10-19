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Пашазаде получил в Египте премию

Пашазаде получил в Египте премию

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде удостоен высшей награды Генерального секретариата мировых делегаций фетвы – премии «Имама Гарафи».

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Аллахшукюр Пашазаде в рамках своего визита в Египет принял участие в конференции генерального секретариата на тему “Фетва и вызовы третьего тысячелетия”, сообщает «Репорт».

Председателю УМК в рамках мероприятия вручили премию «Имама Гарафи». Наряду с шейх уль-исламом в мероприятии также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.

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