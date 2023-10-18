Аллахшукюр Пашазаде будет награжден орденом «Имам Гарафи»

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился в Каире с муфтием этой страны, главой Генерального секретариата мировых делегаций фетвы Шовги Алламом.

Как сообщили в пресс-службе УМК, Муфтий Египта отметил, что за вклад в деятельность Генерального секретариата мировых делегаций фетвы на форуме шейхульислам Аллахшукур Пашазаде будет награжден орденом «Имам Гарафи».

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Во встрече также принял участие посол Азербайджана в Египте Эльхан Полухов.