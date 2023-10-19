Министры обороны Азербайджана и Узбекистана обсудили военное сотрудничество

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Министры обороны Азербайджана и Узбекистана Закир Гасанов и Баходир Курбанов обсудили перспективы сотрудничества в сфере обороны, сообщили в Министерство обороны.

Закир Гасанов находится с официальным визитом в Узбекистане по приглашению узбекского коллеги Баходира Курбанова.

В рамках визита состоялась церемония официальной встречи Закира Гасанова, после которой главы оборонных ведомств провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах.

Министры провели подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Баку и Ташкентом в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Стороны также обсудили организацию регулярных взаимных визитов специалистов двух стран.

По итогам переговоров был подписан «План двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан на 2024 год».