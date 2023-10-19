ATACMS в Украине… Кто не спрятался, я не виноват – анализ Александра Коваленко

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Ракеты ATACMS поставлены Украине, и ВСУ успешно применили их по первым объектам российских оккупантов. В частности, был нанесён удар по аэродрому в районе Бердянска, находящемуся в среднем в 100 км от линии фронта. И это, с одной стороны, не конкретизирует то, ракетой какой модификации был нанесён удар и какие предельные возможности по дальности у ВСУ по состоянию на сегодня, но даёт понять, что по материковой части Украины вполне может работать новый тип весьма грозного средства поражения.

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину российских войск ВСУ не хватало многих образцов вооружений, которые бы могли эффективно уничтожать врага, но больше всего не хватало баллистических ракет оперативно-тактического уровня. Разработка украинской ОТРК «Гром-2», способной уничтожать цели на расстояниях до 500 км, к 2022 году только выходила на уровень испытаний и была прервана российским вторжением, а советская ТРК «Точка-У» была очень лёгкой целью для российской эшелонированной ПВО. А потому одним из самых часто звучащих, но долгое время и так и не реализуемых запросов от Украины к США, был запрос на баллистические ракеты ATACMS. Что ж, запрос удовлетворён, но что за ATACMS получила Украина?

ATACMS ATACMS`у рознь

Для начала определимся с тем, что нанесло удар по аэродрому в районе Бердянска, очевидно, это была ракета с кассетной боевой частью (БЧ). Именно суббоеприпасы М74 россияне находили в районе аэропорта, а некоторое время спустя была продемонстрирована хвостовая часть ракет – подтверждается то, что применялась ракета с кассетной БЧ.

Ракет ATACMS с кассетной БЧ существует две модификации, это M39, так же называемая ATACMS Block I и M39A1, она же ATACMS Block IA. И хотя эти ракеты, казалось бы, одного типа, на самом деле они кардинально отличаются друг от друга. Так, M39 способна уничтожать цели на расстоянии до 165 км, имея в комплексе своей БЧ 950 суббоеприпасов М74. Ракета имеет инерциальное наведение. Её производство было приостановлено в 1997 году, а произведено было 1650 ракет. Наиболее массовое применение этих ракет было в ходе операции «Свобода Ирака», когда по иракским объектам применили 379 ракет. В ходе операции «Буря в пустыне» по иракским объектам были выпущены 32 ракеты.

Ракета M39 может применяться на пусковых установках любой модификации – РСЗО M270 и M142. M39A1 отличается от М39… Ну, практически всем.

Во-первых, расстояние данной модификации увеличено до 300 км, но при этом количество суббоеприпасов в БЧ пришлось уменьшить до 300. С другой стороны, у версии А1 появилось более совершенное и устойчивое GPS-наведение. Известно о том, что по состоянию на 2003 год США произвели более 600 таких ракет, но во время операции «Свобода Ирака» по иракским объектам было выпущено 74 ракеты данного типа. Нюанс и с пусковыми. M39A1 и более поздние варианты могут использоваться РСЗО M142 и M270 модификации A1+.

Так же стоит упомянуть о том, что стоимость ракеты ATACMS зависит от модификации и варьируется от $1,1 млн до $2,2 млн. В случае с ATACMS Block I и Block IA – это вариация именно в пределах миллиона. Для чего я на это обратил внимание, узнаете немного позже.

Удар по аэродрому в Бердянске

Данные по количеству потерь россиян пока разнятся. Но верифицировано уничтожение более пяти вертолётов, из которых как минимум один – это ударный Ка-52 и многофункциональные Ми-8/Ми-17. Так же поступали сообщения об уничтожении ЗРПК «Панцирь-С1» и ряда других средств. Но пока можно точно говорить о поражении вертолётной группы.

Вертолёты Ка-52 на сегодняшний день являются не только основной ударной компонентой россиян, но и самым удачным вертолётом, который смогли в России реализовать после распада СССР и запустить в серийное производство. Фактически на сегодня для россиян Ка-52 – это основная рабочая лошадка в зоне боевых действий, полностью компенсирующая немощность и дефективность бездарного Ми-28. Но нюанс в том, что один Ка-52 оценивается в $15 млн. То есть удар ракетой М39 себя более чем, хотя бы в финансовом вопросе, оправдал.

Кроме того, за время производства Ка-52 российская армия, по разным версиям, получила от 80 до 130 вертолётов данного типа. Но за полтора года полномасштабной войны в Украине россияне потеряли только верифицированными 44 вертолёта Ка-52, из которых 39 были уничтожены, 4 повреждены, а 1 захвачен как трофей. По не верифицированным данным, количество потерь россиян в вертолётах Ка-52 превысило 60 единиц.

А если говорить о Ми-8/17 то, какие именно модификации были уничтожены, не уточняется, но в основном в зоне БД оперируют не старички, а современные модификации. В частности, АМТШ, который оценивается в своей последней комплектации более чем в $17 млн. То есть минимальный суммарный, только финансовый урон превысил $60 млн, а при расчёте по максимуму, может быть, и более $100 млн.

Важно так же и то, что удар по аэродрому в Бердянске показал, что на материковой части Украины ни один объект российских войск не может себя чувствовать в полной безопасности. Ведь данный аэродром до 17 октября считался глубоко-тыловым.

Превосходящая ракетная угроза

В 2022 году маленький населённый пункт Чернобаевка в Украине стал поводом для многочисленных мемов, ведь по местному аэродрому, на котором базировались ВКС РФ, регулярно наносились высокоэффективные удары. Но тогда это было обусловлено относительной близостью к линии боестолкновений, а для россиян – отсутствием такой промежуточной площадки, как Чернобаевка по длине всего фронта правобережной Херсонской области. В Бердянске же всё было обустроено по уму. На первый взгляд…

Во-первых, русские себя ощущали в безопасности за сотню километров от фронта. В-вторых, техника на аэродроме размещалась в 100 метрах друг от друга. В-третьих, были вырыты капониры, а так же обустроены укрепления для техники. Единственное, чего не хватало на этом аэродроме, точно так же как и на всех, что в Украине, что в самой России – это ангаров. Крытых, защитных объектов для авиации. Но что могло угрожать вертолётам, рассредоточенным в сотнях километрах от ЛБС? Конечно же – ATACMS Block I. И он прилетел.

Украине на данном этапе даже и не нужно других модификаций ATACMS. Именно М39 позволяет наносить удар по максимальной площади, посредством 950 суббоеприпасов М74, уничтожая и повреждая максимально доступное количество техники.

Мы сейчас говорили о вертолётах, которые были уничтожены и были верифицированы возгорания на их площадках, но сколько М74 повредили на этом аэродроме технику, не приведя к её возгоранию, но полностью выведя ей из боевого состояния?

Влияние ATACMS на зону БД в Украине

Западные СМИ заговорили о передаче Украине ATACMS в сентябре. Никаких официальных заявлений тогда не звучало, но информация пульсировала и вот оно – первое официальное заявление. Но что оно меняет? В первую очередь, мы говорим о ракете, которая будет оперировать на материковой части Украины. Лично я не вижу смысла применения М39 по Крыму, но вот Бердянск, Мелитополь и многие другие временно оккупированные города, где есть не только аэродромы, но и ремонтные базы, либо транзитные узлы – это отличные объекты именно для этой ракеты.

В отличие от ракет с осколочно-фугасной (ОФ) боевой частью, они охватывают большие площади и уязвимая к малейшим повреждениям техника, например, авиация их излюбленная цель. Таким образом, нанесение ударов по таким объектам позволит отчасти решить проблему с применением тактической авиации в Украине, вынуждая россиян отводить её дальше от ЛБС, и более того, возможно, даже решить вопрос с регулярным применением ударных вертолётов. Конечно, один такой удар не убедит российское командование отвести свою тактическую авиацию вглубь тыловой зоны, на Крым, который с некоторых пор тоже не является тыловой зоной, а то и вовсе в саму Россию. Ведь после потерь своего ЧФ РФ в Чёрном море они продолжают искать пути сохранения своего присутствия в данной акватории, хотя и так понятно, что это суицидальные пути.

Такие ограничения значительно повлияют на КПД применения российской авиации в сутки, с учётом полной боевой и топливной загрузки каждого средства. То есть появление ATACMS в Украине зажало россиян в ещё более узкие, ограниченные рамки. И если ранее авиация была у россиян основным элементом давления на наступательные возможности сил обороны Украины (СОУ), то теперь у этого элемента снижаются возможности. В некотором смысле вопрос F-16 в небе Украины стали решать ATACMS.

Но главное то, что мы пока можем говорить об эффекте самой ранней модификации этих ракет. А ведь есть ещё. И явно они будут передаваться по результату успешного применения данных ракет, уже не экспериментальной партией, а боевой.

Как говорят в Украине: Далі буде!

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, специально для Minval.az