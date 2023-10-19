Узеир Джафаров: Локальные антитеррористические мероприятия ускорили реформы в минобороны

330 Просмотров

22-25 октября на территории Азербайджана пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические военные учения с участием авиации. Учения пройдут по нескольким направлениям и в нескольких местах, включая Баку, Нахчыван и Карабах.

Как отметил военный эксперт Узеир Джафаров в беседе с Minval.az, все военные учения направлены на боевое слаживание войсковых подразделений и штабов военной авиации, сухопутных войск, ракетно-артиллерийских войск, а также проводятся с целью усовершенствования управления штабами, взаимодействия с офицерами и обмена опытом.

«Эти учения будут служить повышению боевого опыта наших военнослужащих. Мы всегда ценили высокий профессионализм турецкой армии, поскольку у них больше опыта», – сказал он.

По его словам, это не последние военные учения в текущем году.

«Как отметил президент Ильхам Алиев, в 2023 году должны быть проведены 16 военных учений, а эти военные учения – седьмые по счету. Подготовка наших военнослужащих будет проводиться как на территории Азербайджана, так и на территории Турции. Все это служит повышению профессионализма офицерского состава азербайджанской армии. Подобные учения необходимы для боевого слаживания и координации действий в тех или иных условиях. Это касается не только сухопутных войск на полигонах, но и ВМС, поскольку периодически проводятся учения с турецкими коллегами на Каспии. Пока военные учения охватят артиллеристов, будут обозначены условные противники», – сказал он.

Говоря о реформах в армии, аналитик отметил, что задача по реформированию азербайджанской армии и подведению ее под турецкие стандарты, поставленная обоими президентами, должна быть решена до 2025 года: «Сейчас проводятся мероприятия для оптимального решения поставленных задач, а также наблюдаются крупные штатные изменения. Локальные антитеррористические мероприятия ускорили реформы в Минобороны Азербайджана, численность личного состава сокращается, сокращаются также некоторые воинские части и соединения. Появляются новые более профессиональные подразделения».

По словам Джафарова, уже в следующем году мы увидим первые результаты изменений в ВС Азербайджана по турецким стандартам.

«Работа идет, в парламенте уже предложили привести военное законодательство в порядок, законодательная базу нужно подвести под новые условия. В следующем году мы увидим обновленную штатную структуру ВС Азербайджана», – сказал он.

Узеир Джафаров прокомментировал также информацию о том, что в парламенте Нидерландов призвали присоединиться к Франции и Швеции в вопросе продажи Армении военной техники.

«Франция уже поставляет военную технику в Армению. Мы скоро услышим о новшествах, которыми собираются вооружить Армению. Мы контролируем этот момент, но и не сидим сложа руки, и будем страховать себя от угроз. Армения сейчас бегает по всем европейским столицам для того, чтобы выпросить вооружение. Конечно же, это не послужит стабилизации ситуации в регионе, однако Азербайджан не намерен спокойно смотреть на это. В следующем году бюджет армии страны вырастет в разы, что говорит о намерении Азербайджана закупить новые виды вооружений», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев