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В Баку 88-летний мужчина застрелил невестку и пытался покончить с собой

В Баку 88-летний мужчина застрелил невестку и пытался покончить с собой

В прокуратуру поступила информация об убийстве, совершенном 19 октября в Баку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что в ходе ссоры, возникшей между Яшаром Дадашевым 1935 года рождения и его невесткой Гюльнарой Дадашевой 1964 года рождения мужчина застрелил свою невестку из охотничьего ружья.

Преступление было совершено в поселке Мардакян Хазарского района.

Дадашев Яшар задержан.

По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), ведется предварительное расследование. Яшар Дадашев попытался покончить с собой после инцидента, в настоящее время он находится в больнице.

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