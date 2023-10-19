В Баку 88-летний мужчина застрелил невестку и пытался покончить с собой

В прокуратуру поступила информация об убийстве, совершенном 19 октября в Баку.
Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, установлено, что в ходе ссоры, возникшей между Яшаром Дадашевым 1935 года рождения и его невесткой Гюльнарой Дадашевой 1964 года рождения мужчина застрелил свою невестку из охотничьего ружья.
Преступление было совершено в поселке Мардакян Хазарского района.
Дадашев Яшар задержан.
По факту в прокуратуре Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство), ведется предварительное расследование. Яшар Дадашев попытался покончить с собой после инцидента, в настоящее время он находится в больнице.