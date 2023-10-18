Украинцы сбили вражеский Су-25

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал в Facebook в вечерней сводке 18 октября о сбитом самолете российских войск и вражеских беспилотниках.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня», – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба ВСУ, подразделения украинских ракетных войск поразили два пункта управления врага, зенитно-ракетный комплекс «Тор», радиолокационную станцию «Зоопарк-1М» и 11 артиллерийских средств.

Всего, по информации украинской армии, за сутки произошло 64 боевых столкновения с российскими войсками, больше всего раз – 20 – противник атаковал на купянском направлении.