Визит делегации минобороны Узбекистана в Азербайджан (фото)

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В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2023 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и Узбекистана, делегация Министерства обороны Узбекистана совершает визит в нашу страну. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита гости сначала посетили Аллею шехидов, где возложили цветы на могилы наших граждан, ставших шехидами во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем гости посетили Центр боевого управления Азербайджанской Армии и Центральный командный пункт Военно-Воздушных сил, где ознакомились с проводимой здесь работой.

Отметим, что основной целью визита узбекских военнослужащих является проведение взаимного обмена опытом в области армейского строительства.

Визит делегации Министерства обороны Республики Узбекистан в нашу страну продолжается.