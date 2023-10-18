У Пашиняна прикинулись дурачками

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не назвал какой-либо конкретной страны, заявил в среду замминистра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян, комментируя обвинения, озвученные главой армянского правительства в адрес союзников в Европарламенте.

«Не делалось никаких сенсационных заявлений. В заявлении не была упомянута какая-либо конкретная страна. Говорилось лишь о некоторых из наших союзников», – сказал Ованнисян в ходе брифинга с журналистами в Национальном Собрании.

В первой части, по его словам, говорилось о разочаровании, однако никакой конкретный союзник не упоминался.

Ранее, в ходе своего выступления в Европарламенте, Пашинян заявил, что «демократия» в республике получала и продолжает получать «серьезные удары»:

«Причем по одному и тому же сценарию. Сначала следует внешняя агрессия, а потом бездействие союзников официального Еревана. Затем следуют попытки использовать возникшую в стране военную или гуманитарную ситуацию для дальнейшего свержения действующей в Армении власти».