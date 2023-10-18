Байден на встрече с Нетаньяху: Удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой» |
Саакашвили предупредил Пашиняна: «Времени у вас очень мало. Вы должны немедленно подписать мирный договор с Азербайджаном» |
Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием Байдена и глав Египта и палестинской администрации |
Исламабад осудил удар по больнице в Газе |
Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости |
В Иордании подожгли посольство Израиля (видео) |
СНБ Израиля призвал сограждан покинуть Турцию |
Эрдоган призвал остановить «беспрецедентную жестокость в секторе Газа» |
Государственный флаг и тряпочка хунты |
Главное Армия

Проводятся подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям (видео)

Проводятся подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям (видео)

Отрабатываются действия по различным эпизодам предстоящих в Азербайджане совместных тактических учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Как сообщает Минобороны, в соответствии с планом подразделения Сухопутных войск и Ракетно-артиллерийских войск, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции и выполнили задачи по подготовке установок к боевому применению.

Совместные учения двух братских стран, в ходе которых основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, состоятся 23-25 октября.

Теги:
Из этой рубрики
Проводятся подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям (видео)
Армия

Проводятся подготовительные тренировки к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям (видео)

2023/10/18, 13:04
ХАМАС утверждает об ударе по Тель-Авиву
Армия

ХАМАС утверждает об ударе по Тель-Авиву

2023/10/17, 23:37
РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе
Армия

РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе

2023/10/17, 22:43
Первые в истории ЕС совместные полевые учения начались в Испании
Армия

Первые в истории ЕС совместные полевые учения начались в Испании

2023/10/17, 21:47
ЦАХАЛ потерял более 300 человек
Армия

ЦАХАЛ потерял более 300 человек

2023/10/17, 19:49
США передали Украине все обещанные танки Abrams
Армия

США передали Украине все обещанные танки Abrams

2023/10/17, 19:01
Проводится семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО (фото)
Армия

Проводится семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО (фото)

2023/10/17, 15:52
ВС Азербайджана и Турции проведут совместные тактические учения в Карабахе (фото и видео)
Армия

ВС Азербайджана и Турции проведут совместные тактические учения в Карабахе (фото и видео)

2023/10/17, 14:24
Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)
Армия

Проводятся учения с вертолетными подразделениями ВВС Азербайджана (видео)

2023/10/17, 13:21