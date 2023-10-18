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Армянские СМИ: Самвел Шахраманян 19 сентября связывался с СГБ Азербайджана

Армянские СМИ: Самвел Шахраманян 19 сентября связывался с СГБ Азербайджана

Последний глава карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян 19 сентября обратился в Службу госбезопасности Азербайджана (СГБ) для прекращении огня во время проведения локальных антитеррористических мероприятий.

Об этом написало армянское издание «Жоховурд».

Как пишет издание, Шахраманян предложил азербайджанской стороне провести переговоры с т.н. «бывшим министром обороны» Карабаха Самвелом Бабаяном и т.н. «экс-секретарем Совбеза» Виталием Баласаняном, однако в Баку эти варианты отмели, настаивая лишь на одном – роспуске т.н. «Нагорно-Карабахской Республики».

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