Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости

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В Азербайджане 18 октября отмечается День восстановления государственной независимости. 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики. В ней говорилось:

«Верховный Совет Азербайджана, руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджан существовал как независимое, признанное со стороны международного сообщества государство, основываясь на Конституции Азербайджана, Конституционных законах о суверенитете Азербайджана и об основах экономической самостоятельности Азербайджана, осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа Азербайджана, гарантируя предусмотренные международными актами права и основные свободы человека всем гражданам Азербайджана независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, стремясь предотвратить угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, руководствуясь священным долгом обеспечить безопасность и неприкосновенность государственных границ Азербайджана, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил республики, признавая международные пакты, конвенции и другие документы, не противоречащие интересам Азербайджана и ее народа, желая поддерживать и впредь дружеские отношения со всеми входящими в Союз ССР республиками, выражая готовность установить равноправные отношения с государствами — членами международного сообщества, надеясь на признание государственной независимости Азербайджана государствами — членами международного сообщества и Организацией Объединенных Наций в соответствии с принципами, закрепленными в уставе Организации Объединенных Наций, другими международно-правовыми пактами и конвенциями, провозглашает восстановление государственной независимости Азербайджана».

Одновременно было принято постановление Верховного Совета Азербайджана «О восстановлении государственной независимости Азербайджана».

18 октября 1991 года Верховный Совет АР во исполнение этого решения, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджана» принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджана и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджана.

Ранее 18 октября отмечался как День государственной независимости, однако согласно утвержденному 15 октября 2021 года президентом Алиевым закону «О Дне независимости», 18 октября был объявлен Днем восстановления независимости.