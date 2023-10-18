Исламабад осудил удар по больнице в Газе |
Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости |
В Иордании подожгли посольство Израиля (видео) |
СНБ Израиля призвал сограждан покинуть Турцию |
Эрдоган призвал остановить «беспрецедентную жестокость в секторе Газа» |
Государственный флаг и тряпочка хунты |
РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе |
Баку: Слышать подобное от Армении оскорбительно |
США передали Украине все обещанные танки Abrams |
Главное Общество

Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости

Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости

В Азербайджане 18 октября отмечается День восстановления государственной независимости. 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости республики. В ней говорилось:

«Верховный Совет Азербайджана, руководствуясь высшими государственными интересами народа Азербайджана и выражая его волю, отмечая, что с 1918 по 1920 год Азербайджан существовал как независимое, признанное со стороны международного сообщества государство, основываясь на Конституции Азербайджана, Конституционных законах о суверенитете Азербайджана и об основах экономической самостоятельности Азербайджана, осознавая свою ответственность за судьбу и обеспечение свободного развития народа Азербайджана, гарантируя предусмотренные международными актами права и основные свободы человека всем гражданам Азербайджана независимо от национальной принадлежности и вероисповедания, стремясь предотвратить угрозу суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, руководствуясь священным долгом обеспечить безопасность и неприкосновенность государственных границ Азербайджана, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил республики, признавая международные пакты, конвенции и другие документы, не противоречащие интересам Азербайджана и ее народа, желая поддерживать и впредь дружеские отношения со всеми входящими в Союз ССР республиками, выражая готовность установить равноправные отношения с государствами — членами международного сообщества, надеясь на признание государственной независимости Азербайджана государствами — членами международного сообщества и Организацией Объединенных Наций в соответствии с принципами, закрепленными в уставе Организации Объединенных Наций, другими международно-правовыми пактами и конвенциями, провозглашает восстановление государственной независимости Азербайджана».

Одновременно было принято постановление Верховного Совета Азербайджана «О восстановлении государственной независимости Азербайджана».

18 октября 1991 года Верховный Совет АР во исполнение этого решения, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджана» принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджана и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджана.

Ранее 18 октября отмечался как День государственной независимости, однако согласно утвержденному 15 октября 2021 года президентом Алиевым закону «О Дне независимости», 18 октября был объявлен Днем восстановления независимости.

Теги:
Из этой рубрики
3 года назад наши бойцы водрузили флаг Азербайджана на Худаферинский мост
Общество

3 года назад наши бойцы водрузили флаг Азербайджана на Худаферинский мост

2023/10/18, 00:13
Мехрибан Алиева обнародовала публикацию в связи с Днем восстановления государственной независимости
Общество

Мехрибан Алиева обнародовала публикацию в связи с Днем восстановления государственной независимости

2023/10/18, 00:11
Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости
Общество

Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости

2023/10/18, 00:05
Иностранные послы сели за парты школы имени Мирзы Улугбека в Физули (фото)
Общество

Иностранные послы сели за парты школы имени Мирзы Улугбека в Физули (фото)

2023/10/17, 22:32
В Физули состоялся фейерверк по случаю Дня города (видео)
Общество

В Физули состоялся фейерверк по случаю Дня города (видео)

2023/10/17, 20:38
В Гяндже провели шествие в связи с годовщиной коварного обстрела города армянами (фото)
Общество

В Гяндже провели шествие в связи с годовщиной коварного обстрела города армянами (фото)

2023/10/17, 19:22
Хикмет Гаджиев опубликовал кадры из Физули (видео)
Общество

Хикмет Гаджиев опубликовал кадры из Физули (видео)

2023/10/17, 18:51
Британский посол отметил масштабы работ в Физули (фото)
Общество

Британский посол отметил масштабы работ в Физули (фото)

2023/10/17, 18:44
Каневский: Азербайджан вернул жизнь в освобожденный Физули (фото)
Общество

Каневский: Азербайджан вернул жизнь в освобожденный Физули (фото)

2023/10/17, 18:30