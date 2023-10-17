Первые в истории ЕС совместные полевые учения начались в Испании

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В Испании стартовали первые в истории ЕС совместные полевые учения MILEX 23 с участием почти 3-х тысяч военных

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции на военно-морской базе Рота в Испании сообщил, что учения будут включать отработку высадки десанта на морское побережье.

«Это шаг к тому, чтобы сделать ЕС способным противостоять современным кризисам и угрозам безопасности будущего», – заявил Боррель.

Он отметил, что опыт этих учений может использоваться в ходе гуманитарных миссий, включая эвакуации, он может быть использован и для реагирования на нынешний конфликт в Израиле.

Маневры в Испании будут продолжаться неделю. В них примут участие 2,8 тыс. военных сил быстрого реагирования ЕС из 16 государств Евросоюза.