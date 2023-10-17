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ЦАХАЛ признал причастность к удару по больнице в Газе (обновлено, фото, видео)

ЦАХАЛ признал причастность к удару по больнице в Газе (обновлено, фото, видео)

23:38 Мы предупредили больницы Аль-Маамдани, Аль-Ахли, Аль-Араби и пять других больниц, чтобы организация ХАМАС не использовала их в качестве убежища. Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

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22:14 Согласно данным палестинцев с места событий, количество жертв удара ЦАХАЛ по больнице в секторе Газа может достигнуть 1000. 18+

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21:43 Минздрав сектора Газа сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при обстреле больницы Аль-Ахли со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«В госпитале были размещены сотни больных и раненых, а также вынужденно перемещённые лица», — говорится в заявлении.

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