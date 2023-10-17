Проводится семинар с участием экспертов по военному образованию НАТО (фото)

77 Просмотров

В рамках сотрудничества Министерства обороны Азербайджана с Бюро международной языковой координации НАТО, в Баку начался международный семинар.

Как сообщает Минобороны, поприветствовав участников семинара, ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев особо отметил значимость проводимой работы в области военного образования, в том числе важность обмена опытом между иностранными и местными специалистами на встречах, семинарах и курсах.

Отметим, что целью семинара с участием более 50 представителей из 27 стран является обмен мнениями между специалистами языковых центров НАТО и стран-партнеров по взаимной стандартизации критериев оценки (STANAG 6001) и внедрению инноваций в преподавании английского языка в области военного образования.

Семинар продлится до 19 октября.