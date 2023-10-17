Не туда заехали, или Парламент Микки Мауса

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Европарламент оправдал свой нелестный титул «парламента Микки Мауса», так называют этот законодательный орган в европейской политической тусовке. Поезд с сотней депутатов и сотрудников Европарламента, направлявшийся в Страсбург, оказался…в парижском Диснейленде, сообщает Politico. Как пишет издание, «этот инцидент только поддержит тех, кто называет этот институт парламентом Микки-Мауса». По сведениям журналистов, «отправившись со станции Брюссель-Миди, поезд миновал аэропорт Шарль де Голль и направился в Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд, что привело к 45-минутной задержке».

Это событие стало поводом для шуток. И некоторые депутаты действительно «юморили». Представительница Нидерландов Самира Рафаэла высмеяла ситуацию, выложив фотографию и подписав ее «Команда Диснейленда» в социальной сети «Х». Кто-то из помощников депутатов шутливо пожаловался, что «в поезде нет бесплатных аттракционов». Другие советовали вспомнить крылатую фразу Диснея: «Там, где сбываются мечты».

«Дональд Дак не был доступен для комментариев» — иронизирует издание.

Теоретически это «ляп» железнодорожников. Но на практике, с учётом предыстории, «незапланированный визит в Диснейленд» может нанести серьезный удар по остаткам авторитета Европарламента, если уже не нанес.

Для начала Европарламент в самой Европе уже иронично именуют «парламентом Микки Мауса» и сравнивают с бродячим цирком – настолько «серьёзно», «вдумчиво» и « профессионально» ведут себя его депутаты. Как оказалось, вопиющую некомпетентность Европарламента замечают не только в Азербайджане, но и в самой Европе. Показательный комментарий в сети Х разместил Альберто Алемано, основатель НПО Good Lobby в Брюсселе: «Образ парламента ЕС как странствующего цирка [становится] более реальным с каждым часом».

Плюс ко всему история с незапланированным визитом евродепутатов в Диснейленд напомнила ещё об одном. Европарламент каждый месяц арендует специальный поезд для доставки депутатов, их помощников, чиновников и т.д. из Брюсселя в Страсбург и обратно. Более того, депутаты требуют фрахтовать больше поездов. Так, депутат Европарламента от Социалистической партии Педро Силва Перейра заявил на закрытом заседании, что в поездах, идущих в Страсбург, не хватает мест, и спросил, может ли парламент зафрахтовать больше поездов. Но Кристоф Хансен, депутат Европарламента от Европейской народной партии, занимающийся административными вопросами, ответил, что поездов недостаточно.

Эта практика живо напоминает бронепоезд Ким Чен Ына, и вызывает справедливую критику многих европейцев. Депутатов и их помощников, кочующих между двумя городами с кипами бумаг, язвительно именуют «перелётными птицами», но руководство Европарламента не видит в таких «спецпоездах» ничего предосудительного, дескать, согласно договору о создании Евросоюза, местом дислокации Европарламента определен Страсбург. На фоне коррупционных скандалов, проплаченных резолюций и активности разного рода «групп влияния» такие путешествия в стиле Ким Чен Ына — показательный штрих в общую картину.

И что-то подсказывает, что по поводу самой практики фрахта поездов комментариев не будет не только от Дональда Дака, но и от руководства Европарламента, где уровень коррумпированности явно зашкаливает.

Отдел политики