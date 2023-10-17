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Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту

Совбез ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту, передает РИА Новости.

Резолюция не набрала необходимого числа голосов — за документ проголосовали пять стран.

Против российского проекта проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. За проект – Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор воздержались.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила отказ США поддержать резолюции РФ о прекращении огня в секторе Газа тем, что в документе не содержалось осуждения действий ХАМАС.

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