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Абдоллахиян заявил, что перспектива вступления Ирана в конфликт в Израиле «поддается воображению»

Абдоллахиян заявил, что перспектива вступления Ирана в конфликт в Израиле "поддается воображению"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что перспектива вступления исламской республики в палестино-израильский конфликт «поддается воображению».

«Любой вариант поддается воображению», – сказал министр, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Иран вступить в вооруженный конфликт с Израилем на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Абдоллахиян также подчеркнул, что «никто не может оставаться в стороне», наблюдая за действиями Израиля в палестинском анклаве.

По словам министра, в зоне конфликта «откроются другие фронты», если Израиль «продолжит совершать военные преступления». В то же время Абдоллахиян отверг обвинения в причастности Ирана к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль, заявив, что исламская республика «не отдает приказы силам сопротивления в регионе».

Абдоллахиян заявил, что противостоящие Израилю группировки в ближайшие часы предпримут «упреждающие действия».

«Лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму  Израиль – ред.) предпринять какие-либо действия в регионе. Напротив, некоторые упреждающие действия со стороны сопротивления могут быть предприняты в ближайшие часы», – приводит слова Абдоллахияна агентство IRNA.

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