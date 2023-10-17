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ЦАХАЛ нанес удар по банку ХАМАС (видео)

ЦАХАЛ нанес удар по банку ХАМАС (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическим организациям ХАМАС и «Джихад».

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что израильские истребители атаковали штаб-квартиру ХАМАС и ликвидировали военного боевика радикального движения.

Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по банку, который ХАМАС использовал для финансирования террористической деятельности в секторе Газа.

В заявлении говорится, что за последние несколько дней корабли Военно-морских сил ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы, поразив объекты ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре сектора Газа и склады с боеприпасами.

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