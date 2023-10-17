ХАМАС намерен обменять заложников на палестинских заключённых |
Террористическую угрозу в Бельгии повысили до максимума (обновлено) |
Первый спустя 30 лет оккупации репортаж азербайджанских журналистов из Ханкенди (видео) |
3 года со дня освобождения Физули от оккупации |
ХАМАС принял решение освободить иностранных граждан |
Азербайджан проиграл Австрии (фото) |
Байрамов проинформировал Бербок о надежде на мир с Арменией |
Шеф ШАБАК винит себя за то, что Израиль пропустил атаку ХАМАС |
Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе |
Главное Армия

ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa’ar 6 в боевых условиях (видео)

ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa'ar 6 в боевых условиях (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции «Железные мечи» впервые использовала новый корвет класса Sa’ar 6. В сети были опубликованы кадры боевой работы корабля в районе Сектора Газа, в преддверии сухопутной операции против боевиков ХАМАС.

Как пишут обозреватели Defense Industry Europe, первое боевое применение израильского военного корабля подтвердил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Сообщалось, что израильский флот «впервые в этой войне использовал корвет класса Sa’ar 6 для нанесения удара по оружейному заводу ХАМАС».

Какое именно вооружение было применено в ходе выполнения боевой задачи не уточняется, однако, по мнению обозревателей, корвет мог быть оснащен некоторыми типами ракет, запускаемых из специального контейнера, а также барражирующими системами вооружения.

Теги:
Из этой рубрики
ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa'ar 6 в боевых условиях (видео)
Армия

ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa’ar 6 в боевых условиях (видео)

2023/10/17, 01:00
Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой
Армия

Украинские десантники уничтожили вражескую бронегруппу с пехотой

2023/10/17, 00:46
Пентагон готовит 2000 человек для ввода в Израиль
Армия

Пентагон готовит 2000 человек для ввода в Израиль

2023/10/16, 23:57
ЦАХАЛ готовится к уличным боям в Газе
Армия

ЦАХАЛ готовится к уличным боям в Газе

2023/10/16, 23:02
Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе
Армия

Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

2023/10/16, 20:33
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении главы общей разведки ХАМАС (видео)
Армия

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении главы общей разведки ХАМАС (видео)

2023/10/16, 19:58
Украина берет в аренду системы ПВО
Армия

Украина берет в аренду системы ПВО

2023/10/16, 00:45
ЦАХАЛ ликвидировал еще одного из командиров ХАМАС (видео)
Армия

ЦАХАЛ ликвидировал еще одного из командиров ХАМАС (видео)

2023/10/16, 00:24
ВСУ уничтожили вражеский вертолет (видео)
Армия

ВСУ уничтожили вражеский вертолет (видео)

2023/10/15, 23:59