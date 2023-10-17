ЦАХАЛ впервые задействовал корвет класса Sa’ar 6 в боевых условиях (видео)

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе военной операции «Железные мечи» впервые использовала новый корвет класса Sa’ar 6. В сети были опубликованы кадры боевой работы корабля в районе Сектора Газа, в преддверии сухопутной операции против боевиков ХАМАС.

Как пишут обозреватели Defense Industry Europe, первое боевое применение израильского военного корабля подтвердил представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари. Сообщалось, что израильский флот «впервые в этой войне использовал корвет класса Sa’ar 6 для нанесения удара по оружейному заводу ХАМАС».

Какое именно вооружение было применено в ходе выполнения боевой задачи не уточняется, однако, по мнению обозревателей, корвет мог быть оснащен некоторыми типами ракет, запускаемых из специального контейнера, а также барражирующими системами вооружения.

