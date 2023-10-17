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Террористическую угрозу в Бельгии повысили до максимума (обновлено)

Террористическую угрозу в Бельгии повысили до максимума (обновлено)

00:50 Власти Брюсселя приняли решение закрыть несколько станций метро в районе площади Сенктелет, где произошло нападение на шведских футбольных болельщиков. Об этом сообщает телеканал LN24. В районе нападения с задержкой следует другой общественный транспорт.

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00:28 Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального после нападения в Брюсселе не двух шведских футбольных болельщиков. Об этом сообщили журналистам в кризисном центре королевства.

Там отметили, что уровень террористической угрозы повышен до четвертого – максимально возможного.

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