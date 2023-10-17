Застреливший в Брюсселе двух человек – сторонник ИГИЛ (обновлено, видео)

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17/10 00:09 Расстрелявший людей в центре Брюсселя преступник записал видеообращение, где заявил о принадлежности к ИГИЛ. Об этом сообщает издание Sudinfo.

По информации издания, в видеообращении злоумышленник заявил, что принадлежит к террористической группировке, а также «готов убивать и умереть». Других деталей агенство не приводит.

В материале указано, что стрелявший прибыл к месту преступления в оранжевом сигнальном жилете. Предварительно, для стрельбы он использовал автомат. Найти преступника пока не удалось.

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23:15 Два человека, предположительно граждане Швеции, погибли при стрельбе в Брюсселе, сообщает HLN со ссылкой на источники в полиции. Отмечается, что стрельба произошла в Брюсселе вечером 16 октября.

Согласно данным издания, погибшие были болельщиками сборной Швеции по футболу.

Преступник скрылся, его разыскивают.

