Израиль сбивает ракеты лазером (видео)

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Израиль впервые применил лазерную систему ПВО «Железный луч».

«Железный луч» — тактическая израильская система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия на дальности до 7 километров.

Система использует луч мощного лазера в качестве поражающего фактора и предназначена для уничтожения артиллерийских снарядов, артиллерийских мин и ракет ближнего радиуса действия, слишком маленьких для того, чтобы их мог эффективно перехватывать «Железный купол».

Кроме того, система сможет уничтожать и малые БПЛА.