В следующем году Казахстан намерен приступить к выпуску турецких БПЛА Anka (видео)

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Казахстан планирует начать производство турецких БПЛА Anka в 2024 году. Как сообщил представитель Turkish Aerospace Эрола Огуза, более точных сроков назвать нельзя, ведь стороны ведут подготовительную работу, высчитывается объем инвестиций.

«Мы ставим цель не просто открыть производство, а передать опыт и технологии, чтобы в будущем Казахстан мог самостоятельно производить беспилотные летательные аппараты», – заявил Огуз.

Напомним, в мае 2022 года между Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace был заключен меморандум о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому в Казахстане будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных БПЛА Anka.