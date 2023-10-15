Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся в центре Ханкенди, под флагом Азербайджана, это – историческое событие

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Для меня самой большой наградой является то, что слова, которые я сказал в свое время – еще в период оккупации, сегодня повторяет народ. Тогда я сказал: я знаю что, как и когда надо делать.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления после поднятия Государственного флага Азербайджана в городе Ханкенди 15 октября, которого цитирует «Азертадж».

«И когда остановилась Вторая Карабахская война, азербайджанский народ знал, что я знаю это. Не прошло и трех лет с того дня, а мы уже здесь, в Ханкенди, в центре Ханкенди, под гербом Азербайджана, под флагом Азербайджана. Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы», – отметил глава государства.