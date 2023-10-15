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Британская разведка советует Украине бить по вражеской ж/д-логистике (видео)

Британская разведка советует Украине бить по вражеской ж/д-логистике (видео)

Россия активно использует железную дорогу в своей логистике для перемещения живой силы и оружия. Потому железная дорога остается одной из главных целей для ударов Украины. Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

«Железнодорожная логистика продолжает оставаться жизненно важным компонентом в поддержке вторжения России. Россия использует свои железнодорожные сети для перемещения боеприпасов, бронетехники, топлива и личного состава в Украину», – отмечает разведка.

При этом россияне активно используют также железную дорогу на захваченной территории Украины. Хотя железная дорога остается уязвимой для артиллерии, ракет и диверсий.

В разведке добавили, что в предыдущих конфликтах истощение железной дороги требовало постоянных и точных атак с воздуха и земли.

По данным разведчиков, Россия продолжает поддерживать и совершенствовать железную дорогу в Украине, в частности, строит новую ветку в Мариуполь. Это, возможно, может ускорить логистику на Запорожский фронт. Для строительства РФ использует гражданских подрядчиков и технику.

«Новая линейка (вблизи Мариуполя) входит в условную номенклатуру украинских высокоточных ударных систем большой дальности», – отмечает разведка.

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