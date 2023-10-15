Американский журналист: Газа перестанет существовать

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Город Газа может быть уничтожен израильскими войсками с помощью авиабомб JDAM. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

По его словам, атака с помощью JDAM в случае её одобрения случится уже в воскресенье или понедельник, за ней последует немедленное вторжение сухопутных войск Израиля.

«Город Газа перестанет существовать… Израиль начнёт сбрасывать американские бомбы весом пять тысяч фунтов, также известные как «противобункерные авиабомбы», с JDAM на территории», — написал он в колонке на платформе Substack.