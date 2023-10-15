В НАТО подняли вопрос о «конкуренции за ресурсы» между Украиной и Израилем

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В кулуарах НАТО идёт активное обсуждение вопроса одновременных поставок оружия Украине и Израилю из-за ограниченных ресурсов военного блока. Об этом заявил обозреватель Welt Кристоф Шильц.

«Cтраны НАТО не хотят ставить под угрозу собственную обороноспособность, и, помимо высокой стоимости, следует добавить, что запасы вооружений ограниченны. В первую очередь это касается артиллерийских боеприпасов и современных систем ПВО, таких как Iris-T и Patriot. И Израиль, и Украина остро в них нуждаются», — объясняет он.

Колумнист узнал о том, что в кулуарах НАТО уже несколько дней активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы» между двумя странами. Вопрос в том, кто и что получает, когда ситуация становится напряжённой, отмечает Шильц.