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Россия потеряла в Украине еще 880 военнослужащих

Россия потеряла в Украине еще 880 военнослужащих

За прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 287 770 единиц личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 287770 (+880) человек ликвидировано;
танков – 4948 (+8) ед.;
боевых бронированных машин – 9362 (+25) ед.;
артиллерийских систем – 6866 (+33) ед.;
РСЗО – 813 (+2) ед.;
средства ПВО – 547 (+0) ед.;
самолетов – 317 (+1) ед.;
вертолетов – 316 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+1) ед.;
крылатые ракеты – 1531 (+0) ед.;
корабли/катера – 20 (+0) ед.;
подводные лодки – 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед.;
специальная техника – 976 (+6) ед.

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