Россия потеряла в Украине еще 880 военнослужащих

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За прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 287 770 единиц личного состава.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 15.10.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 287770 (+880) человек ликвидировано;

танков – 4948 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 9362 (+25) ед.;

артиллерийских систем – 6866 (+33) ед.;

РСЗО – 813 (+2) ед.;

средства ПВО – 547 (+0) ед.;

самолетов – 317 (+1) ед.;

вертолетов – 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+1) ед.;

крылатые ракеты – 1531 (+0) ед.;

корабли/катера – 20 (+0) ед.;

подводные лодки – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24) ед.;

специальная техника – 976 (+6) ед.