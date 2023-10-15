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Иран предупредил Израиль, что будет вынужден вмешаться

Иран предупредил Израиль, что будет вынужден вмешаться

Иран направил Израилю послание, в котором подчеркнул, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта между радикальным палестинским движением ХАМАС и еврейским государством, но будет вынужден вмешаться, если израильская военная операция в секторе Газа продолжится и перейдет в наземное наступление.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их данным, иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян встретился в Бейруте со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Тором Веннесландом. Представитель всемирной организации призвал главу МИД Ирана помочь предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.

Абдоллахиян в ответ подчеркнул, что Тегеран не хочет перерастания конфликта в региональную войну и намерен попытаться помочь освободить мирных жителей, находящихся в заложниках у ХАМАС. При этом он указал, что у Ирана есть свои красные линии. По словам министра, если израильская военная операция продолжится и еврейское государство проведет наземную операцию в Газе, Иран будет вынужден ответить, сообщили источники портала. По их данным, Веннесланд позвонил руководителю Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, а также другим должностным лицам государства высокого ранга и передал послание Тегерана.

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