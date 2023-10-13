Совет ООН принял предложенную Азербайджаном резолюцию

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12 октября в рамках 54-й сессии Совета ООН по правам человека была принята резолюция о праве на развитие, предложенная Азербайджаном как председателем Движения неприсоединения и соавтором которой выступили более ста стран.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

«Право на развитие является одной из основных тем, имеющих особое значение для Движения неприсоединения и занимающих важное место в повестке дня организации.

За время председательства в движении наша страна предприняла многочисленные шаги по продвижению и укреплению правовой базы права на развитие, провела активную и целенаправленную деятельность по продвижению позиций и интересов развивающихся стран на международной арене.

В итоговых документах 18-го Бакинского саммита глав государств и правительств государств-членов Движения неприсоединения (25-26 октября 2019 г.) и заседания министров Координационного бюро движения в г. Баку (5-6 июля 2023 г.) особое внимание было уделено вопросу продвижения права на развитие.

Данная резолюция, принятая на Совете, открывает путь к первому представлению в Генеральную Ассамблею ООН международного документа, содержащего в себе юридические обязательства по праву развития.

​Азербайджан и впредь будет продолжать активную деятельность по продвижению права на развитие, являющегося неотъемлемой частью прав человека, в ООН, Движении неприсоединения и других многосторонних международных форматах», – говорится в сообщении ведомства.