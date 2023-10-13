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Йоав Галант обвинил Иран в зарождении идеи нападения ХАМАС на Израиль

Йоав Галант обвинил Иран в зарождении идеи нападения ХАМАС на Израиль

Мысль о вторжении палестинской радикальной группировки ХАМАС в Израиль была сформулирована в Иране, вне зависимости от того, дал ли он разрешение на ее реализацию или нет.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой Ллойдом Остином, отвечая на вопрос журналиста, считает ли он, что Иран сыграл роль в нападении ХАМАС на Израиль.

«Иран, «Хезболлах» и ХАМАС принадлежат к одной оси, оси зла. Все действия направляются из Ирана, оттуда же посылаются деньги и даются разрешения, именно там формируются все основные идеи. Неважно, дали ли в Тегеране разрешение [ХАМАС на вторжение в Израиль] или нет, сама мысль была сформулирована именно там», – указал Галант.

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