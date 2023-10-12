Арестович стал фигурантом уголовного дела

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Против экс-советника офиса Зеленского Алексея Арестовича на Украине заведено уголовное дело по заявлению депутата Верховной рады Инны Совсун. На политика пожаловались из-за попавшего в Сеть видеоотрывка из платного психологического семинара, где он назвал женщин «существами, которых хочется душить».

«Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича*? Сегодня я получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это означает, что полиция обязана провести расследование», — написала Совсун у себя в телеграм-канале.

Она также выложила ответ от генпрокурора, в котором говорится, что дело передали в Киевскую городскую прокуратуру. По словам нардепа, экс-советнику офиса Зеленского грозит ст. 300 УК Украины «Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию». По ней предусмотрено до трёх лет лишения свободы.