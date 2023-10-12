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США не планируют воевать в секторе Газа (видео)

США не планируют воевать в секторе Газа (видео)

Администрация Соединенных Штатов не планирует отправлять американских военнослужащих в Израиль. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я ценю усилия, направленные на то, чтобы заставить меня подтвердить гипотетические предположения. Я не собираюсь этого делать. Нет никаких намерений или планов вводить американские войска на территорию Израиля. Израиль не стремится к этому», – отметил он.

Кирби также отказался уточнить, считает ли вашингтонская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа. «Я не собираюсь стоять здесь и навешивать ярлыки. Мы ведем активные переговоры с израильскими коллегами», – сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли США нарушением прекращение Израилем поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи в сектор Газа.

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