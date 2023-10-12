Андрей Никулин: Позиция России по палестино-израильскому конфликту неуместна

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Война на Ближнем Востоке имеет все риски расшириться и перейти в третью мировую. Израиль в этой войне поддержали все европейские, и не только, страны, и лишь позиция Москвы по этому вопросу отличается. О позиции России и ситуации на Ближнем Востоке в интервью Minval.az рассказал российский политолог Андрей Никулин.

– Как вы оцениваете войну на Ближнем Востоке, в частности палестино-израильский конфликт?

– Это война не Палестины и Израиля, поскольку движение «Фатх», контролирующее западный берег, молчит. Это война ХАМАС и Израиля, первым начал ХАМАС, причем дерзко и показательно жестоко. Примечателен тот факт, что слишком много гражданских лиц они убили, а не военных в нарушение не только военных законов, но и исламских законов тоже. В исламской религии не приветствуется и не практикуется убийство мирных граждан. Однако они просчитались и теперь получат жесткий ответ, а на переговоры с ними никто не пойдет.

Израиль попытается полностью уничтожить ХАМАС, удастся это сделать или нет, покажет время. У Израиля есть около месяца или чуть больше на проведение операции, пока международное сообщество не подаст сигнал прекратить конфликт. Если за месяц они смогут победить террористов, то победа будет за Израилем. Если не получится и будет перемирие, то «хамасовцы» выйдут из своих бункеров, объявят о своей победе и начнут еще больше вербовать обозленных палестинцев.

– Завтра состоится заседание СБ ООН по ситуации в Израиле, какова позиция Москвы в этом вопросе?

– Согласно позиции России, обе стороны виноваты в конфликте, и решением здесь может быть только диалог. Позиция России, с моей точки зрения, неуместна, потому что убиты и российские граждане, представители огромной русской диаспоры в Израиле сейчас находятся в опасности. Со стороны кажется, что если ты прямо не осуждаешь ХАМАС, то отчасти присоединяешься к этому. Россия заигрывает с арабами и палестинцами, идет на сближение с Ираном и другими мусульманскими странами, и фактически сейчас начинает занимать пропалестинскую позицию. Потому что Израиль, как страна, символизирует Запад. Палестинцы — это тот самый Восток или «глобальный юг», с которым мы заигрываем. Фактически, несмотря на личные связи Путина и Нетаняху, все это с высокой долей вероятности приведет к похолоданию отношений, и заставит Израиль отойти от нейтралитета и выбрать сторону Украины в войне с Россией, поддержать антироссийскую санкционную политику Запада. На заседании СБ ООН будут сказаны те же самые разжеванные слова о том, что это сложный процесс.

В любом случае есть ситуации, когда есть «или-или». Тут надо понять — это не противостояние Палестины и Израиля, а конкретно противостояние террористической организации, которая таковой не признана, и которая захватила анклав сначала жестокими методами, при этом перебив там арабов, теперь использует человеческие ресурсы как базу для подпитки.

– Ожидаете ли вы, что это война может перерасти в глобальную?

– В человеческом плане глобальная война уже началась. Штурм двухмиллионного анклава, по опыту того же Мосула (город в Ираке), приведет к огромным человеческим жертвам, но ситуация может ухудшиться, если в конфликт вступит «Хезболла», или сам Израиль попытается решить вопрос «Хезболлой». Если начнется масштабное восстание на западном берегу, если в конфликт вступят Сирия и проиранские отряды в Сирии, и, если сам Иран со своими прокси-силами начнет операцию против Израиля. В целом, ситуация будет худшей для Израиля, но государство выстоит, с большими усилиями, но выстоит. Пострадавшими будут те же палестинцы, по которым пройдется израильская армия. Но авторов террора это не останавливает. Они считают, что это добавит тонуса и ожесточенности палестинскому сопротивлению, и разорвет налаживающиеся связи Израиля с арабскими странами.

– Сегодня также началось заседание СНГ, куда отказался ехать премьер Армении Никол Пашинян. Это говорит о том, что он не захотел трехсторонней встречи с Путиным и Алиевым. Как вы оцениваете отказ армянского премьера?

– Пашинян не доверяет России и считает, что именно РФ отказалась от своих союзнических обязательств. Не сейчас, а вспоминая целый ряд ситуаций. Сегодня ВС Азербайджана стоят у Джермука (Истису). Армения просила, Москва молчала. Пашинян целенаправленно рвет отношения с Москвой и с теми организациями, за которыми стоит Первопрестольная. Россия занимает ведущую роль в ОДКБ и СНГ, и пытается выстраивать новую систему безопасности, опираясь на западные страны и смотреть, в том числе в сторону Турции.

Ниджат Гаджиев