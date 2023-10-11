В общей сложности росмиротворцы свернули в Карабахе 21 пост

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Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Об этом сообщает Минобороны России.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

В связи с разоружением и роспуском армянских НВФ с 19 сентября 2023 г. свернуты шесть наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.