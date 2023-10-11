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Опрос: Большинство азербайджанцев поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Опрос: Большинство азербайджанцев поддерживают мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Центр социальных исследований (ЦСИ) провел опрос среди населения по поводу подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Респондентам было предложено ответить на вопрос «Поддерживаете ли вы подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией?».

Абсолютное большинство (80,9%) участников опроса поддержали подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

18,3% респондентов заняли противоположную позицию и не поддержали подписание мирного договора, а 0,8% опрошенных затруднились выразить свое мнение по этому вопросу.

Согласно анализу результатов с гендерной точки зрения, 85,1% мужчин и 76,7% женщин поддержали подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Отметим, что сбор данных в рамках нынешнего опроса был проведен с 5 по 9 октября 2023 года.

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