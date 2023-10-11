Запад поддержал блокаду Газы

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То, что произошло на днях на южных рубежах Израиля, ввергло в шок всё цивилизованное человечество! В субботнее утро, то есть, в день недели, который верующие иудеи, как правило, посвящают религии, на улицы городов и кибуцев еврейского государства внезапно ворвались вооруженные до зубов террористы и утопили в крови всё живое. Стреляли во всё, что движется и дышит, не жалея даже домашних питомцев. Целью террористов было наведение ужаса, лишение жизни как можно большего числа людей, невзирая на возраст, пол, состояние здоровья (в плен уводили даже инвалидов). За сутки было убито около 1000 людей. В памяти невольно всплыли леденящие кровь кадры из Ходжалы.

Атака на Израиль была совершена несмотря на то, что эта страна дает возможность заработать и принести хлеб на стол своим семьям очень многим жителям Газы. Помимо этого, вода и свет в домах тех, кто пошел войной на Израиль, тоже поступают из еврейского государства.

Произошедшее в очередной раз обнажило проблему, о которой мы очень часто говорили – проблему двойных стандартов Запада. Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что «Хамас» это террористическая организация. Такой же террористической организацией до недавнего времени была почившая в бозе так называемая «армия обороны Арцаха». Как и недобитки армянской армии, окопавшиеся до недавнего времени на территории Азербайджана, хамасовцы держат местное население в заложниках и в состоянии внутреннего террора. Иначе говоря, это такая же хунта, не дающая покоя не только Израилю, но и местному палестинскому населению, которое просто устало от такой жизни в атмосфере вечного страха и ожидания новых обострений, ответных акций возмездия и антитеррористических мер, в ходе которых, увы, могут случаться так называемые «сопутствующие потери».

Руководство Израиля в преддверии силовой операции объявило о введении полной блокады. Интересно, что правительство страны не стало даже утруждать себя выбором выражений, а прямо назвало вещи своими именами — «блокада»! В Газу перекрыто водоснабжение, подача электроэнергии, топлива и даже продовольствия. Оправданы ли эти меры или нет — не нам судить, не дай нам Бог оказаться на месте дружественного Израиля, да и не об этом сейчас речь. Важно другое — западные страны немедленно поддержали данное решение Израиля.

Азербайджан не блокировал зону временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе, где проживало армянское население, хотя, отталкиваясь от логики тех, кто сейчас решил ввести блокаду Газы, и тех, кто поддержал эту меру, имел на это не меньшее моральное право.

Как известно, еще в дни проведения экоакции по дороге Лачин-Ханкенди свободно проезжали конвои со всем необходимым для жизни армянского населения. После армянской провокации в районе ППП «Лачин» граждане, нуждавшиеся в медицинском уходе, свободно проезжали в сопровождении МККК в сторону Армении, а на въезде в Аскеран со стороны Агдама стояли фуры с продовольствием, которое лидеры хунты, движимые расистскими идеями, отказывались принимать.

В одном случае объявляется блокада Газы, а в другом — нет никакой блокады, а, напротив, предлагается еда и медикаменты. Но посмотрите, как неодинаково реагирует Запад на два кейса! Не просто «неодинаково», но и диаметрально противоположно!

Что только не довелось нам услышать в свой адрес все эти месяцы до проведения 19-20 сентября антитеррористических мер локального характера! Какие только резолюции не принимали против нашего государства, какими только эпитетами нас не награждали. Даже промежуточное решение Международного Суда ООН не брезговали коверкать, лишь бы добавить к своим обвинениям пущего драматизма.

А в случае с Газой мы наблюдаем какое-то невообразимое единство мнений. Вон, даже Австрия поспешила объявить о приостановке выделения помощи палестинцам. Внимание, палестинцам! Населению! Кто-нибудь на Западе, еще недавно брызжущие слюной по поводу несуществующей блокады армян Карабаха, хоть заикнулся о том, какие беды придется теперь испытать простым палестинцам, страдающим не только от засилья у себя на родине хамасовской хунты, но теперь еще и лишенными продовольствия, электроэнергии, воды.

А ведь ситуации очень схожие. И там, и здесь — террористический режим, держащий в заложниках местное население. И там, и здесь — определенные ограничения в движении транспорта, используемого террористами для провоза оружия, мин, взрывчаток и т.д. Но при этом, в случае с Газой — полная поддержка Западом вводимых Израилем мер, а в нашем случае — истерия. Что-то не слышно сегодня Луиса Окампо, Боба Менендеса, Адама Шиффа, Марины Кальюранд, рвущих на себе волосы по поводу «геноцида». Ой, а где же наши Идальго и Барсегян со своими гуманитарными конвоями? А где же Колонна, озабоченная надвигающимися голодом и тьмой в Газе? Или вновь #этодругое? Армянам нельзя страдать и сидеть без мороженного, а палестинцам, значит, «можно»? «Армия обороны арцаха» — это хорошо, а «Хамас» — это плохо?

Еще раз хочется подчеркнуть — мы не вправе давать оценку гуманитарной стороне принимаемых Израилем мер, потому как речь идет о его физическом выживании, в чём ему некоторые силы на официальном уровне отказывают. «Хамас» и «Хезболла» — это террористические организации, а терроризм — это абсолютно зло. При этом Израиль — это дружественное нам государство.

И обнажившиеся в эти дни двойные стандарты Запада вновь актуализируют несколько видоизмененное библейское изречение — не учите, да не учимы будете! Не вам о нас судить.

Зухраб Дадашов