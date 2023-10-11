На Алтае нашли могилу тюркского воина и неизвестные наскальные тюркские изображения (фото)

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Российские и казахстанские археологи установили местонахождение захоронения тюркского воина Ак-Кюна, который жил на Алтае в VIII веке, утраченное после раскопок в 1935 году. Точное расположение могилы ученые занесли на карту памятников тюркского времени в Курайской и Чуйской степях, сообщили ТАСС в пресс-службе научно-образовательного центра «Большой Алтай» Алтайского государственного университета.

«В ходе международной археологической экспедиции научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» ученые из России и Казахстана установили точное расположение и нанесли на карту памятники тюркского времени в Курайской и Чуйской степях. Среди них – погребение знатного тюрка Ак-Кюна, впервые обнаруженное в 1935 году», – рассказали в пресс-службе, отметив, что воин Ак-Кюн жил на Алтае в VIII веке.

Местонахождение могилы воина было утрачено после раскопок, прошедших в 1935 году. В могиле при раскопках 1935 года были найдены разнообразные предметы, в том числе пояс с серебряными бляхами и надписью: «Это господина Ак-Кюна кушак». Впоследствии по черепу погребенного сделали антропологическую реконструкцию, которая сейчас хранится в Алтайском государственном краеведческом музее.

Также археологи обнаружили наскальные изображения в районе реки Талдуры в Кош-Агачском районе Республики Алтай, предположительно нанесенные в период с X до XIX веков.

«Нам удалось разглядеть тюркскую личину на поверхности скалы и изображение всадника на одной из стел. Это новые материалы, которые требуют более детального изучения», – цитирует пресс-служба директора музея археологии и этнографии Алтая АлтГУ Ярослава Фролова.