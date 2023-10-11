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Киев: Россия знала о подготовке нападения на Израиль

Киев: Россия знала о подготовке нападения на Израиль

Власти РФ знали о подготовке боевиков террористической организации ХАМАС к нападению на Израиль 7 октября. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

«Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины», – добавил Черняк.

По его словам, украинской разведке также известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАС, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.

«Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАС и для распространения очередной пропаганды против Украины и для отвлечения внимания мира от российской вторжения», – отметил Черняк.

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