США предоставят Украине боеприпасы для HIMARS и вооружение для ПВО

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Соединенные Штаты Америки завтра, 11 октября, объявят о новом пакете военной помощи для Украины. В него войдут снаряды для HIMARS и вооружение для ПВО. Об этом сообщает «Голос Америки».

«Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 200 миллионов долларов в пакете, который ожидается уже в среду», – говорится в материале.

Издание уточняет, что Пентагон продолжает расширять свой арсенал помощи Украине, несмотря на то, что Конгресс исключил новую помощь Украине.

В пакет входит вооружение:

Ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО;

артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

противотанковые ракеты TOW;

также 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него также входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.