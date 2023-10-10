Украина получит вскоре еще 10 немецких танков

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В Украину в ближайшие дни прибудет партия немецких танков Leopard 1 и другой техники для фронта. Об этом сообщает Минобороны Германии.

По данным ведомства, украинские военные получат еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 защищенных транспортных машин и около 20 защищенных медицинских автомобилей.

Следует заметить, что недавно в сети разгорелся скандал по поводу отказа Украины от немецких Leopard1, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

При этом Германия обещала передать Украине более ста Leopard 1A5. Эти танки сняли с вооружения Бундесвера около десяти лет назад.